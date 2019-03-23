Абсолютный чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик не будет проводить поединок против россиянина Александра Поветкина на старте своей карьеры в супертяжелом весе. Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

Абсолютный чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик не будет проводить поединок против россиянина Александра Поветкина на старте своей карьеры в супертяжелом весе. Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк."Мы долго вели переговоры с командой Поветкина и вполне серьезно рассматривали его в качестве соперника, но в результате согласовали бой против Карлоса Такама, — сказал Красюк, которого цитирует Спортбокс.Ru. – Выбор просто в итоге пал на камерунца. Хотя бой против Поветкина тоже был бы отличным событием. Но их очный бой еще возможен. Это два олимпийских чемпиона, оба супертяжа…"Напомним, что Поветкин был согласен провести бой против Усика, однако тот накануне решил драться в своем дебютном бою в суперятжелой весовой категории все-таки против Такама.