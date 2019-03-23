В норвежском Холменколене продолжается девятый этап Кубка мира по биатлону. Гонку преследования выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его старший брат Тарьей.

В норвежском Холменколене продолжается девятый этап Кубка мира по биатлону. Гонку преследования выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его старший брат Тарьей.Три промаха не помешали Йоханнесу Бё прийти на финиш в одиночестве с норвежским флагом в руке. Результат победителя 32:15.6. Тарьей Бё проиграл младшему брату 13,0 секунды. На третьем месте немец Арнд Пайффер.В сборной России лучший результат у Матвея Елисеева – девятое место. Четыре промаха из стрельбы "лежа" отбросили на 13 место Александра Логинова. У Евгения Гараничева 17 результат. Дмитрий Малышко оказался на 34 месте.