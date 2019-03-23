Сотни тысяч лондонцев не хотят уходить из Европы (по крайней мере, не хотят уходить так, как это получается теперь).

Сотни тысяч лондонцев не хотят уходить из Европы (по крайней мере, не хотят уходить так, как это получается теперь). Велик шанс, что это те, кто три года назад, когда был референдум по Brexit, остались сидеть дома (и проиграли), а теперь вышли на шествие.Организаторы марша утверждают, что нынешнее шествие должно стать самой масштабной акцией протеста против Brexit. На улицы Лондона вышли сотни тысяч людей.Это происходит в тот момент, когда ситуация с выходом из Евросоюза становится все более кризисной. Дату Brexit отложили, но основные проблемы не решены, и неизвестно, что случится в дальнейшем.Многие участники марша убеждены в том, что стране необходим второй референдум. "Теперь нам известны все факты, мы знаем, какими будут экономические последствия, к чему нас в итоге приведет Brexit. Людям нужно дать возможность проголосовать еще раз. Пожалуйста, дайте нам остановить это безумие. Последние два года мы слышали столько дебатов и обещаний политиков, но за ними ничего нет", — возмущены митингующие.Вопрос о повторном голосовании может решить только парламент. Недавно на парламентском сайте появилась петиция с требованием отказаться от Brexit. Она собрала рекордное за всю историю количество голосов. Под ней подписались свыше 4 миллионов 300 тысяч человек."Мы просто не верим в то, что Brexit нужен британцам. Мы все будем беднее и еще несчастнее из-за того, что покинем Евросоюз. Они — наши друзья, партнеры, коллеги, и они нам нужны", — уверены митингующие.В это же самое время с севера Англии двигается марш сторонников Brexit. Они рассчитывают дойти до Лондона 29 марта, даты, когда, по идее, Великобритания должна была бы покинуть Евросоюз.Надежда на то, что Тереза Мэй сможет провести через парламент соглашение с Брюсселе, сейчас призрачна. Правительство готовится к так называемому жесткому Brexit и намерено задействовать программу экстренных действий под кодовым названием "Желтый молоток". Она предусматривает привлечение армии для подавления возможных беспорядков и организации снабжения страны в случае срыва поставок продовольствия и медикаментов.Газета The Gardian утверждает, что в подвале здания Министерства обороны Великобритании уже готов специальный бункер, в котором будет заседать отвечающий за эту операцию штаб.