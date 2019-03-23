ЦИК России отреагировал на призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова к роспуску нынешнего состава Центризбиркома.
ЦИК России отреагировал на призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова к роспуску нынешнего состава Центризбиркома. Зюганов выступил в субботу на митинге своей партии в Москве, пишет РИА Новости. Вместе с ним на трибуну поднялись депутаты Госдумы и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Акция коммунистов, на которую собрались 2,5 тысячи человек, прошла и закончилась спокойно. Коммунисты требовали защиты социально- экономических прав рабочих.
Замглавы ЦИК России Николай Булаев, комментируя заявление Зюганова, посоветовал ему внимательнее ознакомиться с законами и решением суда. Зюганов подверг критике работу ЦИК за отказ передать мандат депутата ГД скончавшегося академика Жореса Алферова Павлу Грудинину.
"Уважаемый Геннадий Андреевич, читайте законы, за которые голосуете, или наймите грамотных юристов и прочитайте вчерашнее решение суда", - сказал Булаев.
Булаев предложил Зюганову начать роспуск ЦИК с представителя КПРФ в Центральной избирательной комиссии.
"Предложите — может быть и напишет заявление. А желание провести во власть несмотря ни на что, уже было. Параллелей сколько угодно: от Рима до наших дней", — напомнил Булаев.
В четверг из 13 членов ЦИК против передачи мандата Алферова Грудинину проголосовали 12 из 13 членов комиссии. Как считает ЦИК, Грудинин представил ложные сведения о счетах, деньгах и ценностях в иностранных банках.