ЦИК России отреагировал на призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова к роспуску нынешнего состава Центризбиркома.

ЦИК России отреагировал на призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова к роспуску нынешнего состава Центризбиркома. Зюганов выступил в субботу на митинге своей партии в Москве, пишет РИА Новости. Вместе с ним на трибуну поднялись депутаты Госдумы и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Акция коммунистов, на которую собрались 2,5 тысячи человек, прошла и закончилась спокойно. Коммунисты требовали защиты социально- экономических прав рабочих.Замглавы ЦИК России Николай Булаев, комментируя заявление Зюганова, посоветовал ему внимательнее ознакомиться с законами и решением суда. Зюганов подверг критике работу ЦИК за отказ передать мандат депутата ГД скончавшегося академика Жореса Алферова Павлу Грудинину."Уважаемый Геннадий Андреевич, читайте законы, за которые голосуете, или наймите грамотных юристов и прочитайте вчерашнее решение суда", - сказал Булаев.Булаев предложил Зюганову начать роспуск ЦИК с представителя КПРФ в Центральной избирательной комиссии."Предложите — может быть и напишет заявление. А желание провести во власть несмотря ни на что, уже было. Параллелей сколько угодно: от Рима до наших дней", — напомнил Булаев.В четверг из 13 членов ЦИК против передачи мандата Алферова Грудинину проголосовали 12 из 13 членов комиссии. Как считает ЦИК, Грудинин представил ложные сведения о счетах, деньгах и ценностях в иностранных банках.