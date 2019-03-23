Заместитель руководителя исполнительного комитета Балтасинского района Татарстана Ильгам Гайнутдинов опроверг сообщения СМИ о запрете на зарядку личных мобильных телефонов и подключение электрочайников в муниципальных бюджетных учреждениях. По словам Гайнутдинова, подписан документ для руководителей и служащих в целях усиления мер пожарной безопасности.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Балтасинского района Татарстана Ильгам Гайнутдинов опроверг сообщения СМИ о запрете на зарядку личных мобильных телефонов и подключение электрочайников в муниципальных бюджетных учреждениях. Ранее о таком запрете в целях экономии электроэнергии сообщило издание "Казанский репортер". По сведениям издания, документ об этом подписал 18 марта глава Балтасинского районного исполнительного комитета Айдар Хайрутдинов.Сегодня невозможно представить себе жизнь без связи, без телефона, отметил Гайнутдинов, и то, что сказал руководитель района, возможно не до конца поняли служащие или им это не смогли до конца разъяснить.По словам Гайнутдинова, подписан документ для внутреннего пользования, для руководителей и служащих, в целях усиления мер пожарной безопасности, передает ТАСС. Причиной стали участившиеся случаи пожаров по всему Татарстану. В связи с этим вопрос соблюдения необходимых мер пожарной безопасности поставлен на особый контроль.