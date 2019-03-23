Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана поделился своими ожиданиями от матча и соперника.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана поделился своими ожиданиями от матча и соперника."Проигрывать Казахстану нам нельзя. Не согласен, что Бельгии можно было проиграть. Там мы смотрелись как команда, однако есть определенные моменты, — заявил наставник российской команды, слова которого приводит ТАСС. – Вне зависимости от того, как Казахстан сыграл против шотландцев, нам нужна только победа. Мы должны реабилитироваться за прошлый проигрыш"."Мы не удивляемся победе футболистов Казахстана над Шотландией. Их команда достаточно мобильна. В предыдущем матче, который мы пересмотрели, они забили на первых минутах, а Шотландия не сумела перестроиться. Они знают свои маневры в защите и нападении".Напомним, что встреча между Казахстаном и Россией состоится на "Астана Арене" 24 марта. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.