Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана поделился своими ожиданиями от матча и соперника.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана поделился своими ожиданиями от матча и соперника.
"Проигрывать Казахстану нам нельзя. Не согласен, что Бельгии можно было проиграть. Там мы смотрелись как команда, однако есть определенные моменты, — заявил наставник российской команды, слова которого приводит ТАСС. – Вне зависимости от того, как Казахстан сыграл против шотландцев, нам нужна только победа. Мы должны реабилитироваться за прошлый проигрыш".
"Мы не удивляемся победе футболистов Казахстана над Шотландией. Их команда достаточно мобильна. В предыдущем матче, который мы пересмотрели, они забили на первых минутах, а Шотландия не сумела перестроиться. Они знают свои маневры в защите и нападении".
Напомним, что встреча между Казахстаном и Россией состоится на "Астана Арене" 24 марта. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.