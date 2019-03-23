Председатель правления ООО УК Роснано Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной. Если смотреть на реальность, в том числе на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным, — сказал Чубайс.

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной. "Если смотреть на реальность, в том числе на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным", — сказал Чубайс, слова которого приводит "Интерфакс".Он сообщил, что к сентябрю текущего года руководство "Роснано" планирует обновить стратегию дальнейшего развития компании. Согласно имеющимся наработкам, возможны два сценария, один из них предусматривает привлечение до 170 миллиардов рублей внешних инвестиций к 2023 году.В прошлом году для оценки привлекательности УК как управляющей организации фондов прямых и венчурных инвестиций был привлечен консультант PwC. В техзадании для него говорилось, в частности, о том, что компания нацелена на расширение деятельности в качестве управляющего партнера фондов и планирует привлечение новых международных инвесторов к сотрудничеству.По словам Чубайса, используя АО "Роснано" как "якорного инвестора", сейчас удается привлекать внешние инвестиции в соотношении 1 к 3 в новые фонды. Далее руководство УК ставит задачу довести соотношение частных средств в фондах до 1 к 5, а в идеале — до 1 к 10, чтобы компания стала конкурентоспособной на рынке привлечения инвестиций.Государство владеет 100 процентами АО "Роснано". ООО УК "Роснано" на 99 процентов принадлежит самому АО "Роснано", 1 процент — у Чубайса. Изначально планировалось, что УК "Роснано" будет приватизирована, о чем Чубайс говорил еще в 2016 году. 22 марта он заявил, что все затраты государства на создание корпорации "Роснано" возвращены.