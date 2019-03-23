Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в больнице и передвигается только с посторонней помощью. О состоянии здоровья любимой актрисы рассказал ее муж музыкант Бари Алибасов.

Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в больнице и передвигается только с посторонней помощью. О состоянии здоровья любимой актрисы рассказал ее муж музыкант Бари Алибасов.80-летняя Федосеева-Шукшина была госпитализирована в конце февраля с повышенным давлением. Позднее появилась информация о том, что артистка выписалась из больницы и улетела с супругом в Испанию, где проходил кинофестиваль. Однако по возвращении из поездки ей пришлось вновь лечь в стационар.Поэтому Алибасов в последнее время появляется один на мероприятиях — даже на похороны певицы Юлии Началовой Алибасов приехал в одиночестве. Однако слухи о параличе, разбившем его жену Алибасов отвергает. И называет ее самочувствие "прекрасным", насколько это возможно в таком возрасте и при регулярных госпитализациях несколько раз в год. Алибасов считает, что после ряда оздоровительных процедур Федосеева-Шукшина сможет вернуться домой.Пара узаконила отношения только в ноябре 2018 года, хотя знакомы они более 20 лет. Это шестой брак Алибасова и пятый Шукшиной.