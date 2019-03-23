Виктор Дробыш откровенно рассказал о работе в шоу-бизнесе. Он назвал коллег алчными и наглыми и объяснил почему.

Виктор Дробыш откровенно рассказал о работе в шоу-бизнесе. Он назвал коллег алчными и наглыми и объяснил почему.Прославленный композитор Виктор Дробыш откровенно рассказал о своей работе в шоу-бизнесе и признался, что его выводят из себя многие знаменитости. Разоткровенничался Дробыш в эфире программе "Судьба человека".По его словам, многие его коллеги алчные и наглые. "Поэтому я всегда высказываю свое мнение, а потом наживаю себе кучу врагов", – заметил композитор.Дробыш впрочем признался, что является "дерзким человеком" и даже в шоу "Форт Боярд" открывал двери с ноги. Он вспомнил, что своей карьерой обязан Алле Пугачевой, которой в свое время понравились его работы. Также тепло отзывается о Дробыш о Валерии, Стасе Пьехе, Григории Лепсе. Для него они – друзья.Стаса Пьеху композитор считает за лучшего друга, но на ряду с такими замечательными людьми на российской эстраде, по мнению Дробыша присутствуют куда менее приятные для него люди. Их имен композитор не назвал.Однако ранее Дробыш не был столь дипломатичен. Так, он "прошелся" по Ольге Бузовой, заявив, что "она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает в чём заключается её талант". Продюсер посоветовал певице работать кассиршей или медсестрой.Доставалось и Юрию Антонову. По словам Дробыша, маэстро – очень сухой человек, который любит гусей, собак и кошек больше, чем людей.