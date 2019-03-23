Бывший тренер первой ракетки Нидерландов Робина Хаасе Марк де Йонг получил 20 лет тюремного заключения за убийство. Наставник в 2016 году убил бизнесмена Коэна Эверинку, которому задолжал 60 тысяч евро.

Бывший тренер первой ракетки Нидерландов Робина Хаасе Марк де Йонг получил 20 лет тюремного заключения за убийство. Наставник в 2016 году убил бизнесмена Коэна Эверинку, которому задолжал 60 тысяч евро.Изначально апелляционный суд приговорил де Йонга к 18 годам заключения, однако позже было принято решение увеличить срок до 20 лет в силу отягчающих обстоятельств. Как сообщает Спортс.Ru, ссылающийся на NU.nl, именно таковыми были признаны дружба между мужчинами и ту жестокость, которую проявил при убийстве де Йонг – он нанес своей жертве 20 ножевых ранений.На тот момент де Йонг тренировал как раз Робина Хаасе. Тренер был арестован в момент, когда его подопечный вернулся из США с турниров серии Masters.