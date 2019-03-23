Юлия Началова стала жертвой мощного проклятия. Душа певицы
была светла, но вокруг нее вилось черное облако. И это негативное воздействие
никак не связано с проектом Последний герой, утверждает клинический
психолог-эзотерик Зираддин Рзаев.
Юлия Началова стала жертвой мощного проклятия. Душа певицы
была светла, но вокруг нее вилось черное облако. И это негативное воздействие
никак не связано с проектом "Последний герой", утверждает клинический
психолог-эзотерик Зираддин Рзаев.
сильно завидовали. Певица нажила себе очень
опасных врагов. Ей следовало вовремя обратиться к специалистам в сфере
эзотерики – возможно, тогда она была бы жива, считает Зираддин Рзаев.
"Когда она была жива, ее окружали черные облака. Хотя сама
она была очень чистая, добрая, у нее очень хорошая энергетика была. Эти черные
облака говорят о том, что на нее была наслана порча, ее окружали темные
люди", – сказал экстрасенс Дням.Ру.
По словам Рзаева, многие не верят в то, что таким образом
можно испортить жизнь человеку. Однако тут хорошо бы вспомнить, что у каждого
народа есть своя религия, он молится своему Богу. Мы все верим в Бога и в силу
молитвы, в то, что мы молитвой можем помочь своим родным и близким. Но логично
тогда предположить, что есть и темная сторона. "Конечно, это сатана. Это
была черная сила, которую направили на нее", – заключил психолог.
В близком окружении и ранее говорили о мистических совпадениях в ее жизни. Певец Александр Панайотов заявил о злом роке, преследующем участников телешоу "Последний герой", шестеро из которых уже ушли из жизни.
умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.