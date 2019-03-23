Юлия Началова стала жертвой мощного проклятия. Душа певицы была светла, но вокруг нее вилось черное облако. И это негативное воздействие никак не связано с проектом Последний герой, утверждает клинический психолог-эзотерик Зираддин Рзаев.

Юлия Началова стала жертвой мощного проклятия. Душа певицыбыла светла, но вокруг нее вилось черное облако. И это негативное воздействиеникак не связано с проектом "Последний герой", утверждает клиническийпсихолог-эзотерик Зираддин Рзаев.сильно завидовали. Певица нажила себе оченьопасных врагов. Ей следовало вовремя обратиться к специалистам в сфереэзотерики – возможно, тогда она была бы жива, считает Зираддин Рзаев."Когда она была жива, ее окружали черные облака. Хотя самаона была очень чистая, добрая, у нее очень хорошая энергетика была. Эти черныеоблака говорят о том, что на нее была наслана порча, ее окружали темныелюди", – сказал экстрасенс Дням.Ру.По словам Рзаева, многие не верят в то, что таким образомможно испортить жизнь человеку. Однако тут хорошо бы вспомнить, что у каждогонарода есть своя религия, он молится своему Богу. Мы все верим в Бога и в силумолитвы, в то, что мы молитвой можем помочь своим родным и близким. Но логичнотогда предположить, что есть и темная сторона. "Конечно, это сатана. Этобыла черная сила, которую направили на нее", – заключил психолог.В близком окружении и ранее говорили о мистических совпадениях в ее жизни. Певец Александр Панайотов заявил о злом роке, преследующем участников телешоу "Последний герой", шестеро из которых уже ушли из жизни.умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.