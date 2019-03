Российский певец Сергей Лазарев победит на предстоящем в мае песенном конкурсе Евровидение - в этом уверен министр культуры РФ Владимир Мединский. После этого Лазарева чуть-чуть узнают в мире, заявил глава Минкульта в ходе открытого интервью в Москве. Пока из российского за рубежом популярны только группа Тату и мультсериал Маша и Медведь, считает министр.

Российский певец Сергей Лазарев победит на предстоящем в мае песенном конкурсе "Евровидение" — в этом, передает РИА Новости, уверен министр культуры РФ Владимир Мединский. После этого Лазарева "чуть-чуть узнают" в мире, заявил глава Минкульта в ходе открытого интервью в Москве. Пока из российского за рубежом популярны только группа "Тату" и мультсериал "Маша и Медведь", считает министр."Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, так как на конкурсе в прошлом году победила певица Netta из Израиля. Официальный вещатель конкурса — ВГТРК. Полуфиналы пройдут 14 и 16 мая, а финал — 18 мая.Ранее клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев поедет на "Евровидение" в Тель-Авив, за первые 10 часов после публикации на YouTube набрал более миллиона просмотров и вошел в тройку лидеров раздела "В тренде".Музыку к песне написали российский музыкант Филипп Киркоров и грек Димитрис Контопулос, слова – американка Шэрон Вон. В записи песни участвовал Московский симфонический оркестр, а автором клипа стал режиссер Константин Черепков.Сергей Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении-2016". Тогда песня You Are The Only One принесла ему третье место.