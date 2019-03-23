Американский фигурист Нэтан Чен завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в японском городе Сайтама. В мужском одиночном катании Чен получил за свою произвольную программу 216,02 балла, а его итоговый результат составил 323,42 балла.

Американский фигурист Нэтан Чен завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в японском городе Сайтама. В мужском одиночном катании Чен получил за свою произвольную программу 216,02 балла, а его итоговый результат составил 323,42 балла.Серебряную медаль чемпионата мира завоевал японец Юдзуру Ханю, прокат которого был оценен в 206,10 балла, а в сумме он набрал 300, 97 балла. Замкнул тройку призеров еще один представитель США – Винсент Чжоу. Его результат по итогам двух выступлений составил 281,16 балла.Лучшим среди российских фигуристов стал Михаил Коляда. Он набрал 262,44 балла и занял итоговую шестую строчку. Андрей Лазукин стал десятым (248,44), Александр Самарин – 12-м (246,33). Отметим, что результаты россиян позволят на следующем чемпионате мира-2020 в канадском Монреале заявить только двух фигуристов из России.