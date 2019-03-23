Активисты-экологи врываются в мэрии французских городов и в знак протеста снимают там портреты президента Франции Эммануэля Макрона. Случаи необычных краж фиксируются в разных городах Пятой республики в течение последнего месяца. Некоторых из налетчиков одеты в желтые жилеты.

Активисты-экологи врываются в мэрии французских городов и в знак протеста снимают там портреты президента Франции Эммануэля Макрона. Случаи необычных краж фиксируются в разных городах Пятой республики в течение последнего месяца. Некоторых из "налетчиков" одеты в желтые жилеты.Символические акции транслируются в социальных сетях, пишет Le Parisien. В связи с ними приводится название экологического движения ANV COP21 ("Ненасильственная акция COP21"), названную в честь международной конференции по изменению климата, организованную в Париже в 2015 году. Выявлены еще две группы-спутника этого движения — Bizimugi и Alternatiba.Полиция зарегистрировала уже около 20 случаев похищения портретов французского президента. По словам активистов движения, это их ответ на бездействие политиков перед лицом чрезвычайной ситуации в сфере климата на планете.Уже арестованы несколько подозреваемых, которые отказываются раскрыть местонахождение украденных официальных президентских портретов. По словам источника издания, грядут новые аресты: власти не могут допустить распространения такого рода действий. Однако и активисты ANV COP21 полны решимости продолжать начатое.RECAP' des actions #SortonsMacron