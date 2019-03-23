В красноярском селе Таскино во время пожара погибли четыре человека. Причиной пожара, в котором сгорели двое взрослых и двое детей, могла стать детская неосторожность.

В красноярском селе Таскино во время пожара погибли четыре человека. Причиной пожара, в котором сгорели двое взрослых и двое детей, могла стать детская неосторожность —10-летний ребенок мог разжигать печь, используя в качестве топлива бензин, сообщает Следственный комитет.Семья недавно переехала в село и считалась неблагополучной. Пожар начался в 4 часа дня в субботу. Родители в это время спали, с ними находились двое детей в возрасте 1 года и 9 лет, все четверо погибли в огне. Еще один ребенок выжил. Идет следствие.