Перед репетицией парада Победы на Красной площади в Алабино (Подмосковье) из Ивановской области перебросили оперативно-тактические комплексы Искандеры-М.

Перед репетицией парада Победы на Красной площади в Алабино (Подмосковье) из Шуи (Ивановская область) перебросили оперативно-тактические комплексы "Искандеры-М"."Искандеры" преодолели более 400 километров. Сейчас техника обслуживается в парке Таманской мотострелковой дивизии.2 февраля Америка приостановила участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон считает, что ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 "Искандера-М". 11 февраля газета "Франкфуртер алльгемайне цайтунг" написала, что в Шуе находится 60 таких ракет.В феврале военные отчитались о прибытии в Алабино ракетных комплексов "Ярс" для участия в параде Победы, передает "Интерфакс".