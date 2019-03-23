Из-за полетов американских стратегических бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем российские истребители Су-27 за сутки дважды поднимались на перехват.

Из-за полетов американских стратегических бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем российские истребители Су-27 за сутки дважды поднимались на "перехват", сообщает Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО).Американские бомбардировщики были обнаружены на значительном удалении и немедленно взяты на сопровождение. Они выполняли полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, и Су-27 не допустили приближение иностранных самолетов в государственной границе РФ. Видео опубликовано в субботу на странице российского оборонного ведомства в Facebook.За период с 14 марта это уже седьмой полет ВВС США над Балтийским морем, отметили в НЦУО. Аналогичный полет американских бомбардировщиков над Балтикой зафиксирован накануне, 21 марта. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка американских B-52 в Европу ведет к росту напряженности в российском приграничье и не способствуют укреплению атмосферы безопасности в регионе.