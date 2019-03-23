Трагедия Юлии Началовой обнажила старую как мир проблему. После похорон певицы оказалось, что у нее было множество друзей. Но мало кто из них вспоминал об артистке, пока она была жива и боролась с болезнью.

Трагедия Юлии Началовой обнажила старую как мир проблему.После похорон певицы оказалось, что у нее было множество друзей. Но мало кто изних вспоминал об артистке, пока она была жива и боролась с болезнью.Внезапная смерть потрясла многих. Ушедшую в38-летнем возрасте певицу следовало достойно проводить в последний путь. Однаконе обошлось без словесных упражнений тех, кто, как выяснилось, любил и обожалартистку. Жаль только, что выяснилось это лишь тогда, когда Юлии уже не стало,размышляет эксперт Совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян."Теперь, когда похоронили, хотелось бывысказаться по поводу "охов" и "ахов", которыми ее одарилисразу после смерти. Человек умер ужасной внезапной смертью, всем нужно былопросто помолчать и тихо отправить ее в последний путь. Вместо этого началисьсловесные упражнения тех, кто так ее сильно любил – но почему-то забывал о ней,пока она была жива", – заявил Манукян Дням.Ру.Эксперт предлагает каждому позвонить своим знакомым, близким– вспомнить о них сейчас, а не тогда, когда уже будет слишком поздно. "Господи,если Вы так любили Юлию, то признаваться ей в любви нужно было раньше, когдаона была жива. А мы вспоминаем о человеке чаще всего, когда он уже умер и наши "охи"и "ахи" ему уже не важны", – переживает Манукян.умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летнейпевицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность,наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организмпевицы не выдержал. Похоронили Юлию Началову на Троекуровском кладбище столицы 21марта.