Керлингистка сборной России Галина Арсенькина была включена в символическую сборную чемпионата мира. Она была удостоена места в почетном списке за счет своих показателей во время выступлений на мировом первенстве, которое проходит в датском Силькеборге.

Керлингистка сборной России Галина Арсенькина была включена в символическую сборную чемпионата мира. Она была удостоена места в почетном списке за счет своих показателей во время выступлений на мировом первенстве, которое проходит в датском Силькеборге.Арсенькина продемонстрировала на групповом этапе второй результат по проценту успешных бросков. Как сообщает Всемирная федерация керлинга, у российской керлингистки 86 процентов успешных бросков.Компанию Арсенькиной в команде Всех звезд составили спортсменки сборной Швеции и действующие олимпийские чемпионки София Мабергс (88 процента), Сара Макманус (87 процентов) и Анна Хассельборг (80 процентов).Напомним, что накануне сборная России завершила свои выступления на чемпионате мира в матче 1/4 финала против Японии.