Обретение Украиной независимости в 90-е годы прошлого века отрицательно сказалось на уровне образованности населения. Материальный статус украинских преподавателей глава украинского МИДа оценил как ниже плинтуса. А бывшие украинские отличники выглядят полными лузерами на фоне распальцованных двоечников.

Обретение Украиной независимости в 90-е годы прошлого века отрицательно сказалось на уровне образованности населения. Такой вывод сделал министр иностранных дел страны Павел Климкин. Заявив, что выход Украины из состава СССР должен был положительно сказаться на образовании, Климкин признал, что все получилось "с точностью до наоборот". Одним из знаковых показателей реального положения вещей являются статус педагогов и преподавателей и уровень их зарплат. Материальный статус украинских преподавателей глава украинского МИДа оценил как "ниже плинтуса".Изданию "Украинская правда" Климкин пожаловался на то, что украинская высшая школе не "рванула вперед, сбросив советские оковы", а начала деградировать, растеряв за последующие годы весь "запас прочности". Украинские отличники выросли и выглядят полными лузерами на фоне распальцованных двоечников, сделал вывод Климкин.Снижение общего уровня образованности населения Климкин связал и с тем фактом, что многие жители Украины вынуждены были оставить науку и образование, пойти в частные структуры или эмигрировать.