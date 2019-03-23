Жесткие проверки при въезде на Крымский мост напугали украинских водителей. В Сети стали жаловаться на то, что на таможне у водителей, якобы, пропадают вещи.

Жесткие проверки при въезде на Крымский мост напугалиукраинских водителей. В Сети стали жаловаться на то, что на таможне уводителей, якобы, пропадают вещи.Украинские СМИ раздули новый виток истерии вокруг . Больная тема не дает покоя – так что в соцсетях выискиваются любыепредлоги для скандала.Очередным "информационным поводом" для изданий наУкраине стал пост пользователя под говорящим ником "Крымский бандеровец"."Перед въездом на мост оккупанты не только шмонают машины покруче всякойграницы, так еще и тут же воруют все, что плохо лежит", – написал "хорошоинформированный источник".Блогер-бандеровец ссылается, в свою очередь, на неназванного"жителя Судака" – у которого, по его словам, во время "просвечивания"большегруза на пропали все деньги – 11 тысяч рублей. Водитель отмечает, что такоепроизошло впервые за 10 лет его работы – и призывает своих коллег кбдительности.Напомним, что украинские СМИ – в частности, "Обозреватель" – постоянно тиражируют мненияразличных "экспертов" по поводу Крымского моста. Эти "специалисты"в один голос утверждают, что мост, якобы, построен в неудачном месте и скорообрушится из-за оползней. Серьезные ученые к таким заявлениям относятся, мягкоговоря, скептически.через Керченский пролив открыли 15 мая 2018года. Железнодорожная часть откроется в 2019-м. Первый пассажирский составпроследует по Крымскому мосту 8 декабря.