Ксения Собчак продолжает философствовать в своем Instagram. Телеведущая рассказала подписчикам, в чем ее сила.

Ксения Собчак продолжает философствовать в своем Instagram. Телеведущая рассказала подписчикам, в чем ее сила.Светская львица Ксения Собчак продолжает делиться с поклонниками мудростью. В очередном посте в Instagram телеведущая поразмышляла на тему "человеческого дна".Так, Собчак написала, что не верит в его существование, как и в ад."Самый любимый вопрос – "а что для вас такое человеческое дно?". Скажу сразу, человек для меня бездоннее бездны", – отмечает телеведущая.По словам Ксении, ее сила состоит в том, чтобы сталкиваясь с отвратительными проявлениями, продолжать любить людей. "Каждый человек внутри всегда знает, когда он поступил как подлец. Всегда", – уверена Собчак.Подписчики в ответ предположили, что ведущая таким образом пытается оправдать "свои грешки" – а именно, приписываемый ей роман с режиссером Константином Богомоловым, который она закрутила будучи замужем за Максимом Виторганом.Несмотря на то, что Ксения и Максим уже объявили о расставании, пользователи соцсетей продолжают попрекать ведущую в связи на стороне. Но Собчак, кажется, не обращает на это никакого внимания – она уже несколько раз открыто появлялась с Богомоловым на публике. А буквально на днях в Сети появился видеоролик с нежным танцем пары на одной из светских вечеринок.