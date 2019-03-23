Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Спортсменка, выступающая за Словакию, преодолела дистанцию в 10 км за 28 минут 25,9 секунды.

Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Спортсменка, выступающая за Словакию, преодолела дистанцию в 10 км за 28 минут 25,9 секунды.На огневом рубеже Кузьмина промахов не допускала. Второе место по итогам гонки завоевала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн, которая при двух смазанных выстрелах финишировала спустя 1 минуту 42,8 секунды. Третье место – у Ханны Эберг из Швеции. В стрельбе она промахнулась один раз, но ходом уступила 2 минуты 01,1 секунды.Лучший российский результат – у Екатерины Юрловой-Перхт. Она заняла 15 место, допустив два промаха и отстав от победительницы на 3 минуты 06,3 секунды. Светлана Миронова стала 16-й (+3.24,0 / 4), Лариса Куклина – 31-й (+4.46,0 / 3), Виктория Сливко – 37-й (+5.00,7 / 3), Ульяна Кайшева – 46-й (+5.45,9 /5), а Анастасия Морозова финишировать не смогла.