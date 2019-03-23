Член Совета Федерации Игорь Морозов считает лукавством позицию США в отношении признания израильского суверенитета над Голанскими высотами

Член Совета Федерации Игорь Морозов считает лукавством позицию США в отношении признания израильского суверенитета над Голанскими высотами и отказа признать возвращение Крыма в состав Российской Федерации."Майк Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, по которому США движутся уже не первый год", — заявил Морозов в интервью RT.Морозов уверен, что ООН не изменит свою позицию и будет считать Голаны сирийской территорией, оккупированной Израилем.Ранее Помпео отверг обвинения в "политике двойных стандартов", проводимой Вашингтоном. США обеспечивают безопасность Израиля, заявил Госсекретарь США.