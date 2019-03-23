Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в рамках заключительного этапа Кубка мира в канадском Квебеке одержал победу в мужском масс-старте. 15-километровую дистанцию классическим стилем норвежец преодолел за 36.10,0 секунды.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в рамках заключительного этапа Кубка мира в канадском Квебеке одержал победу в мужском масс-старте. 15-километровую дистанцию классическим стилем норвежец преодолел за 36.10,0 секунды.Второе место завоевал канадский спортсмен Алекс Харви, отставший от Клебо на 0,8 секунды. Третью строчку оставил за собой еще один представитель норвежского лыжного спорта – Дидрик Тенсет, который приехал к финишу спустя 1,3 секунды по отношению к своему соотечественнику.Россиянину Александру Большунову не повезло. На последнем круге у него сломалась палка и он завершил гонку с седьмым результатом. Он приехал к финишу спустя 17,4 секунды. Андрей Ларьков стал 11-м с отставанием в 18,8 секунды. Андрей Мельниченко – 33-й (+1.46,9), Денис Спицов – 34-й (+2.02,7).