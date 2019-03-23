В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу в женской сетке соревнований состоялся масс-старт на 10 километров, победительницей которого стала шведская лыжница Стина Нильссон.

В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу в женской сетке соревнований состоялся масс-старт на 10 километров, победительницей которого стала шведская лыжница Стина Нильссон.Шведка преодолела дистанцию за 25 минут 51,6 секунды. Следом за ней финишировала норвежка Тереза Йохауг, отставшая от победительницы на 0,2 секунды. Замкнула пьедестал еще одна представительница Норвегии Ингвильд Эстберг. У нее отставание в полторы секунды.Анастасия Седова стала лучшей среди российских лыжниц. Она приехала к финишу спустя 42,5 секунды, что позволило ей стать седьмой. Наталья Непряева финишировала 19-й (+1.08,7), Юлия Белорукова – 34-й (+1.35,3), а Мария Истомина – 36-й (+1.43,8).