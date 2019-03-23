В дагестанском Хасавюрте, где произошло массовое отравление, количество пострадавших растет. Как сообщили в субботу в городской администрации, госпитализировано уже 89 человек. Ранее сообщалось о том, что в инфекционном отделении центральной городской больницы находятся 86 человек.

В дагестанском Хасавюрте, где произошло массовое отравление, количество пострадавших растет. Как сообщили в субботу в городской администрации, госпитализировано уже 89 человек. Ранее сообщалось о том, что в инфекционном отделении центральной городской больницы находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка.По словам представителя мэрии, состояние всех пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести. "Тяжелых больных нет", — сказал чиновник, слова которого приводит ТАСС. Он заверил, что все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.По предварительным данным, причиной отравления стало употребление сырой воды. Источник загрязнения сейчас ищут специалисты. Жителей Хасавюрта уже предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности: кипятить воду, чаще мыть руки, тщательно мыть фрукты и овощи.Приехавший в Хасавюрт председатель правительства Дагестана Артем Здунов в субботу, 23 марта, провел заседание оперативного штаба по локализации вспышки заболеваемости.При этом руководитель аппарата городской администрации Султан Абдуралимов заявил, что вспышки инфекции в Хасавюрте нет, ситуация находится под контролем. По его словам, люди, находящиеся в больнице, поступали туда с начала марта. Абдуралимов заявил также, что причина острой кишечной инфекции пока неизвестна, а питьевую воду вряд ли можно винить в этом, поскольку "есть ряд других факторов".Для помощи врачам в Хасавюрт выехала бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней, в том числе главный врач учреждения.