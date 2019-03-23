Инцидент произошел на железнодорожном переезде

Инцидент произошел на железнодорожном переездеТри человека, в том числе двое детей, попали в больницу после ДТП с участием легкового автомобиля и тепловоза в городе Курлово, рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Дорожный инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 марта, на железнодорожном переезде. По данным правоохранителей, около 16:30 маневренный локомотив столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2112». В автомобиле было четыре человека – муж, жена и двое их детей – двух и девяти лет. В итоге женщина и дети получили травмы и были госпитализированы.Обстоятельства произошедшего уточняются.