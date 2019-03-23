Максим Виторган – прекрасный отец. Несмотря на расставание актера с Ксенией Собчак, в семье сохраняются прекрасные отношения, утверждает Людмила Нарусова.

Максим Виторган – прекрасный отец. Несмотря на расставаниеактера с Ксенией Собчак, в семье сохраняются прекрасные отношения, утверждает ЛюдмилаНарусова.проводит с сыном много времени. Актер сталучить Платона плавать, когда мальчику было 3 месяца, они и сейчас судовольствием плещутся вместе, рассказала мать Ксении Собчак Людмила Нарусова."Я с Максимом по-прежнему общаюсь, мы в хорошихотношениях. Завтра с папой Виторганом идем на премьеру. Понимаете, ведьотношения между людьми складываются и продолжаются независимо ни от чего. Мы —одна семья", – заявила Нарусова.О том, что Максим Виторган и Ксения Собчак больше не живутвместе, стало известно начале марта. Темне менее, супруги утверждают, что им удалось сохранить дружеские отношения.Телеведущая не препятствует общению актера с сыном и даже посещает вместе смальчиком репетиции спектакля, который ставит Виторган.Собчак не исключает, что в будущем решится родить еще одногоребенка. Пока же она готовится к переезду вместе с мамой и сыном в новый дом,который строит в Подмосковье. Ксения решила сделать коттедж из экологическихсортов дерева. На территории будет специальный бассейн для Платона.Говоря о расставании с , Собчак утверждает,что виноваты в этом оба. "Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-томомент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов... Если два взрослыхчеловека не смогли сохранить отношения, это их общая вина", – приводитслова телеведущей StarHit.Сам же с головой ушел в работу. Недавносостоялся предпремьерный показ его спектакля "В городе Лжедмитрове". Пословам создателей, эта фантасмагорическая история о закрытом наукоградеЛжедмитрове, в который невозможно въехать и из которого нельзя выехать. МаксимВиторган пригласил на главные роли Алексея Кортнева и других участников группы"Несчастный случай".