Максим Виторган – прекрасный отец. Несмотря на расставание
актера с Ксенией Собчак, в семье сохраняются прекрасные отношения, утверждает Людмила
Нарусова.
Максим Виторган – прекрасный отец. Несмотря на расставание
актера с Ксенией Собчак, в семье сохраняются прекрасные отношения, утверждает Людмила
Нарусова.
проводит с сыном много времени. Актер стал
учить Платона плавать, когда мальчику было 3 месяца, они и сейчас с
удовольствием плещутся вместе, рассказала мать Ксении Собчак Людмила Нарусова.
"Я с Максимом по-прежнему общаюсь, мы в хороших
отношениях. Завтра с папой Виторганом идем на премьеру. Понимаете, ведь
отношения между людьми складываются и продолжаются независимо ни от чего. Мы —
одна семья", – заявила Нарусова.
О том, что Максим Виторган и Ксения Собчак больше не живут
вместе, стало известно начале марта. Тем
не менее, супруги утверждают, что им удалось сохранить дружеские отношения.
Телеведущая не препятствует общению актера с сыном и даже посещает вместе с
мальчиком репетиции спектакля, который ставит Виторган.
Собчак не исключает, что в будущем решится родить еще одного
ребенка. Пока же она готовится к переезду вместе с мамой и сыном в новый дом,
который строит в Подмосковье. Ксения решила сделать коттедж из экологических
сортов дерева. На территории будет специальный бассейн для Платона.
Говоря о расставании с , Собчак утверждает,
что виноваты в этом оба. "Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то
момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов... Если два взрослых
человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина", – приводит
слова телеведущей StarHit.
Сам же с головой ушел в работу. Недавно
состоялся предпремьерный показ его спектакля "В городе Лжедмитрове". По
словам создателей, эта фантасмагорическая история о закрытом наукограде
Лжедмитрове, в который невозможно въехать и из которого нельзя выехать. Максим
Виторган пригласил на главные роли Алексея Кортнева и других участников группы
"Несчастный случай".