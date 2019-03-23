В столичном главке МЧС России сообщили подробности пожара в одноэтажном здании в Походном проезде. Первоначально сообщалось, что там загорелся склад с горюче-смазочными материалами. По прибытии пожарных подразделений было установлено: в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном здании горит мусор на площади 30 квадратных метров.

В столичном главке МЧС России сообщили подробности пожара в одноэтажном здании в Походном проезде. Первоначально сообщалось, что там загорелся склад с горюче-смазочными материалами. По прибытии пожарных подразделений было установлено: в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном здании горит мусор на площади 30 квадратных метров.Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС 23 марта в 12:24. В 12:54 возгорание было локализовано, а в 13:02 — ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.