Министр культуры России Владимир Мединский назвал одними из лучших фильмов о любви Весну на Заречной улице режиссеров Марлена Хуциева и Феликса Миронера, а также драму Римские каникулы режиссера Уильяма Уайлера с Одри Хепберн в главной роли.

Министр культуры России Владимир Мединский назвал одними из лучших фильмов о любви "Весну на Заречной улице" режиссеров Марлена Хуциева и Феликса Миронера, а также драму "Римские каникулы" режиссера Уильяма Уайлера с Одри Хепберн в главной роли. Вместе с тем он признал, что лучшее кино о любви выделить нельзя, потому что "их тысячи".Выступая в проекте "Просто о сложном", который прошел в субботу, 23 марта, в рамках IV Московского культурного форума, Мединский высказался также о фильмах, снятых в жанре криминальной комедии. Так, министр посоветовал посмотреть "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарантино и "Смертельное оружие" Ричарда Доннера, пишет ТАСС.Мединский, кроме того, рекомендовал не заставлять себя смотреть современные постановки, на заниматься мазохизмом, а посещать спектакли, которые действительно нравятся. Так, когда разговор зашел о постановках Константина Богомолова и Кирилла Серебренникова, министр посоветовал не ходить на них, а пойти лучше в Малый театр. "Ходите туда, где вам интересно, где вам приятно, полезно. Взгляды на искусство меняются", — приводит слова главы Минкультуры РИА Новости.Он добавил, что ценность современного искусства во многом определяет рынок, но произведения должны выдержать проверку временем. В качестве примера он привел творчество Малевича и Кандинского, которых "все знают, а других не знают".Ранее Мединский напомнил музыканту Сергею Шнурову о том, что Минкульт в том или ином виде существует во всех странах мира. До этого Шнуров заявил, что министерство культуры существует только в России, а "нормальные страны" обходятся без такой структуры.