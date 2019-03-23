Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил музыканту Сергею Шнурову о том, что Минкульт в том или ином виде существует во всех странах мира.

Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил музыканту Сергею Шнурову о том, что Минкульт в том или ином виде существует во всех странах мира.Заочная полемика о необходимости наличия отдельного министерства, отвечающего за культуру, была вызвана заявлением Шнурова о том, что министерство культуры существует только в России, а "нормальные страны" обходятся без такой структуры. Заявление прозвучало перед слушаниями, посвященными концепции закона "О культуре" в Госдуме, где Шнуров присутствовал в качестве нового члена Общественного совета по культуре. Предложив "разогнать" ведомство, музыкант аргументировал свое предложение тем, что в эпоху доступного интернета любой может стать "производителем смыслов".Мединский, выступая в "Манеже" на IV Московском культурном форуме, предположил, что министры культуры таких "нормальных" стран, как Франция, Италия и Великобритания, очень удивились бы, если бы узнали, что "их нет". По мнению российского министра культуры, тяжелее найти страну, где нет министерства культуры или его аналогов: агентства по культуре, департамента по культуре и пр.Ранее эксцентричный музыкант предложил не разрабатывать закон "О культуре", который планируется принять до конца текущего года, а "украсть" готовый документ в одной из европейских стран.