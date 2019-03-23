Министр культуры РФ Владимир Мединский рад критике и иногда читает некоторые Telegram-каналы, хотя и не любит это делать. Читает он их с целью посмотреть на свою деятельность со стороны и, возможно, что-то исправить, рассказал глава Минкульта в ходе открытого интервью в Москве.

Министр культуры РФ Владимир Мединский рад критике и иногда читает "некоторые Telegram-каналы", хотя и не любит это делать. Читает он их с целью посмотреть на свою деятельность со стороны и, возможно, что-то исправить, рассказал глава Минкульта в ходе открытого интервью в Москве.Хотя и увлекаться этим не стоит, отметил Мединский. Любую власть, по его словам, критикуют, и он доволен, что и сам не изолирован от критики, передает РИА Новости."Потому что если бы не критиковали, то "кукушка" бы съехала быстро", — сказал министр культуры.В этом же интервью Мединский высказал уверенность в победе российского певца Сергея Лазарева на песенном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве в мае этого года. После этого, считает министр, Лазарева "чуть-чуть узнают" в мире. Пока, по мнению Мединского, из российского за рубежом популярны только группа "Тату" и мультсериал "Маша и Медведь".