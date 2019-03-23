Украина не должна делать России никаких политических уступок из-за газового консорциума, считает председатель политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук. Свое мнение по газовому вопросу он высказал после беседы с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Украина не должна делать России никаких политических уступок из-за газового консорциума, считает председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Свое мнение по "газовому вопросу" он высказал после беседы с российским премьером Дмитрием Медведевым.Украинские политики считают необходимым создание газотранспортного консорциума. Такая мера необходима для прямых поставок газа и продления транзита голубого топлива через Украину.Встреча российского премьера с Медведчуком и кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрием Бойко прошла в пятницу в подмосковной резиденции. В субботу, выступая в программе "Право знать!" на канале ТВЦ, Медведчук заявил, что никаких политических уступок из-за газового консорциума Украина делать не должна. Медведчук спрогнозировал возвращение былых объемов транзита газа — до 250 миллиардов кубометров — в случае создания газотранспортного консорциума. В противном случае транзит составит 8—15, максимум 20—25 миллиардов кубов. Проект будет интересен и европейским газовым операторам. Политик напомнил, что с 2013 по 2018 годы тарифы ЖКХ на Украине выросли в среднем на 745%, а на газ — на 1080%."Это не уступки, это приобретения", — сказал Медведчук.Пресс-служба "Оппозиционной платформы" назвала пятничную встречу попыткой договориться "о капитуляции перед агрессором". Политические противники Медведчука и Бойко уже оценили их деятельность как подрывную и изменническую. Служба безопасности Украины уже заявила, что в сжатые сроки даст правовую оценку действиям Бойко и Медведчука.