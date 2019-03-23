В субботу протестное движение желтых жилетов​​​ вновь проводит акции по всей Франции.

В субботу протестное движение "желтых жилетов"​​​ вновь проводит акции по всей Франции. МИД России рекомендует россиянам соблюдать осторожность и избегать многолюдных мест, пишет РИА Новости.В Париже полиция уже задержала 51 участника манифестации. Власти города ранее запретили "желтым жилетам"​​​ собраться на Елисейских полях.В Ницце женщина получила тяжелую травму и была госпитализирована. ЧП произошло, когда полиция выдавливала толпу с площади Гарибальди. Женщина разбила голову при падении. Задержаны шесть участников акции.Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Участники требовали не повышать цены на бензин.