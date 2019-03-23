Пятном позора назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году. По мнению внешнеполитического ведомства, это навсегда останется пятном на репутации НАТО, и его не смоет усиленное втягивание стран региона в состав альянса. При этом косовская проблема не была решена.

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году. По мнению внешнеполитического ведомства, это навсегда останется пятном на репутации НАТО, и его не смоет усиленное втягивание стран региона в состав альянса. При этом косовская проблема не была решена.Североатлантический альянс грубо нарушил нормы международного права, закрепленные в Уставе ООН, передает РИА Новости.Депутат Госдумы Евгений Примаков считает, что страны НАТО должны ответить перед международным судом в Гааге и выплатить контрибуцию сербам.Примаков и российская делегация находятся на международной конференции в Белграде. Конференция посвящена 20-летию бомбардировок Югославии, когда пострадали тысячи человек​​​. По словам Примакова, тогда на каждого серба пришлось по 2 килограмма железа сброшенных бомб и снарядов.Генерал-полковник Владимир Лазаревич добавил, что ветеранам сербской армии тяжело нынешнее сотрудничество с НАТО, но это делается для страны. Многие его соратники умерли от лучевой болезни, и эксперты считают, что применение радиоактивного оружия против Югославии привело к трагедии большей, чем была в Хиросиме.Лидер фракции немецкой Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт раскритиковала вмешательство НАТО в югославский конфликт в 1999 году и призвала правительство ФРГ проводить независимую от Америки внешнюю политику. По ее словам, внешняя политика США слишком агрессивна, передает ТАСС.Бомбардировки НАТО в обход позиции Совбеза ООН​​​ продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно.