Чиновникам нужно быть ближе к народу - прежде всего по уровню зарплат, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион. По его словам, когда их зарплаты будут соответствовать средним зарплатам бюджетников, они начнут понимать, как люди живут, и, возможно, думать о повышении зарплат.

Чиновникам нужно быть ближе к народу — прежде всего по уровню зарплат, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион. По его словам, когда их зарплаты будут соответствовать средним зарплатам бюджетников, они "начнут понимать, как люди живут", и, возможно, думать о повышении зарплат.Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева. По словам этого народного избранника, пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. Оскорбившего пенсионеров депутата исключили из "Единой России".По мнению митрополита Илариона, проблема не только в высказываниях отдельных чиновников — их заявления вскрывают более серьезную проблему: она "заключается в том разрыве, который существует сегодня — а, наверное, существовал всегда, — между миром чиновничества и реальным миром, в котором живут люди".Многие чиновники, по его словам, плохо представляют себе, как можно прожить на пенсию в восемь тысяч или на зарплату в 15 тысяч рублей. При это обычным людям приходится довольствоваться именно такими пенсиями и зарплатами.