Два лебедя-кликуна попали в мазутный отстойник ТЭЦ Санкт-Петербурга. Сотрудники предприятия нашли их утром и к прибытию спасбригады сумели поймать птиц.

Два лебедя-кликуна попали в мазутный отстойник ТЭЦ Санкт-Петербурга. Сотрудники предприятия нашли их утром и к прибытию спасбригады сумели поймать птиц.Лебеди пытались очиститься самостоятельно, поэтому мазут попал не только на оперение, но и в пищеварительный тракт. Поэтому их отвезли в центр реабилитации диких животных "Сирин", сообщается на странице "Кошкиспас. Спасение животных. ПСО "Экстремум" в социальной сети "Вконтакте".