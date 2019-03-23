Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам, как ее сын умеет веселиться. Пользователи отреагировали неоднозначно.

Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам, как ее сын умеет веселиться. Пользователи отреагировали неоднозначно.Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в аккаунте их общего ребенка Саши, которого они называют Гном Гномыч, заводной танец малыша.Под ритмичную музыку мальчик кружится и дурачится. Подписчики пришли от увиденного в восторг. Многие написали, что это видео "сделало" их день. Другие просто расхвалили Гном Гномыча: "Какой молодец! Как хорошо двигается, музыку слышит! Умничка!", "Поднял настроение на весь день", "Вот они дети, как они непосредственны и искренни!!!".Но нашлись и те, кто в очередной раз раскритиковал Рудковскую, которая "лишает сына детства"."Ну вот, заставила еще и танцевать", "Никакого отдыха", – пишут они. Впрочем многие отметили, что сын звездной парочки стал повеселее. Ранее подписчики накинулись на Рудковскую за то, что та якобы изнуряет его тяжелыми тренировками и фотосессиями, поэтому малыш всегда на снимках грустный. Критики затравили Рудковскую, осудив ее отношение к наследнику.В ответ светская львица посоветовала отписаться от тем, кто не нравится.