Юлия Началова тяжело переживала неудачу, связанную с Евровидением.
Певица должна была представлять Россию на международном певческом конкурсе -
однако в последний момент ее заменили другим артистом.
Юлия Началова тяжело переживала неудачу, связанную с "Евровидением".
Певица должна была представлять Россию на международном певческом конкурсе -
однако в последний момент ее заменили другим артистом.
не давали дышать. Для артистки
ее дыханием было пение. Однако Юлию лишали возможности в полной мере продемонстрировать свой
талант, это и стало причиной трагедии, уверена известная рок-исполнительница
Ольга Кормухина.
"Юля была человеком, который не может не петь. Это была
ее жизнь, ее дыхание. Когда человеку возможности не дают – он начинает болеть.
Я это знаю по себе", – сказала Кормухина.
Сильным ударом для Юлии Началовой стала ситуация с "Евровидением".
Певица уже собиралась ехать на международный конкурс – но неожиданно сообщили,
что вместо нее Россию представит другой исполнитель. "Ее заменили. Это
легко пережить, как вы думаете?", – сказала Кормухина. Певица не уточнила,
в каком году случилась эта история.
Рок-исполнительница подчеркивает, что была "слишком чистой" для игр в
шоу-бизнесе. Отсутствие нужных связей и денег помешали ей добиться того успеха,
который она заслуживала. Подняться на музыкальный Олимп ей мешали более
предприимчивые певицы, у которых была хватка – но при этом не было такого
таланта, приводит слова Кормухиной "Комсомольская правда".
По
словам певицы, и родители Юлии Началовой, и знаменитая Лариса Долина также
считают, что артистку мучила "придушенная внутри боль".
Певица умерла 16 марта. У артистки развился сепсис, не выдержало сердце. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить с бабушкой и дедушкой.
после смерти стала популярнее, чем была при жизни. Пользователи Сети возмущены этим фактом. Поклонники делятся записями ранних выступлений Юлии Началовой, буквально наводнив ими соцсети.