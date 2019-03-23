Юлия Началова тяжело переживала неудачу, связанную с Евровидением. Певица должна была представлять Россию на международном певческом конкурсе - однако в последний момент ее заменили другим артистом.

Юлия Началова тяжело переживала неудачу, связанную с "Евровидением".Певица должна была представлять Россию на международном певческом конкурсе -однако в последний момент ее заменили другим артистом.не давали дышать. Для артисткиее дыханием было пение. Однако Юлию лишали возможности в полной мере продемонстрировать свойталант, это и стало причиной трагедии, уверена известная рок-исполнительницаОльга Кормухина."Юля была человеком, который не может не петь. Это былаее жизнь, ее дыхание. Когда человеку возможности не дают – он начинает болеть.Я это знаю по себе", – сказала Кормухина.Сильным ударом для Юлии Началовой стала ситуация с "Евровидением".Певица уже собиралась ехать на международный конкурс – но неожиданно сообщили,что вместо нее Россию представит другой исполнитель. "Ее заменили. Этолегко пережить, как вы думаете?", – сказала Кормухина. Певица не уточнила,в каком году случилась эта история.Рок-исполнительница подчеркивает, что была "слишком чистой" для игр вшоу-бизнесе. Отсутствие нужных связей и денег помешали ей добиться того успеха,который она заслуживала. Подняться на музыкальный Олимп ей мешали болеепредприимчивые певицы, у которых была хватка – но при этом не было такоготаланта, приводит слова Кормухиной "Комсомольская правда".Пословам певицы, и родители Юлии Началовой, и знаменитая Лариса Долина такжесчитают, что артистку мучила "придушенная внутри боль".Певица умерла 16 марта. У артистки развился сепсис, не выдержало сердце. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить с бабушкой и дедушкой.после смерти стала популярнее, чем была при жизни. Пользователи Сети возмущены этим фактом. Поклонники делятся записями ранних выступлений Юлии Началовой, буквально наводнив ими соцсети.