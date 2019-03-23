Необычное путешествие в европейскую страну, которую даже глава МИД Сергей Лавров недавно посетил впервые. Страна небольшая, но фору даст многим.

Необычное путешествие в европейскую страну, которую даже глава МИД Сергей Лавров недавно посетил впервые. Страна небольшая, но фору даст многим. Во-первых, это древнейшая республика на всей планете. Во-вторых, эта европейская республика хоть и пользуется евро и окружена со всех сторон Италией, не входит в Евросоюз. А это позволяет ей уже сейчас проводить выгодную для себя политику в отношении России. Как через Сан-Марино заглянуть и в прошлое, и в будущее Европы, когда санкции рано или поздно отправятся на свалку истории?Гостей Сан-Марино встречает на границе в местечке Догана, что в переводе означает "таможня". Когда-то здесь останавливались для уплаты дани. Сегодня ни осмотра, ни налогов — один почет и уважение от караульной службы.Даже визы в Сан-Марино не нужны, потому кортеж Сергея Лаврова не тормозит — лишь притормаживает. И сразу — на встречу к главе МИД Николе Ренци, а потом в Генеральный совет.На площади Свободы — премьера — исполнение российского гимна. Это первый в истории дипотношений официальный визит."Светлейшая" республика Сан-Марино — самое старое государство в Европе. В 301 году каменотес Марин открыл здесь каменоломни, а потом, ища уединения, построил келью и удалился от внешнего мира. Но формально независимость началась лишь в VI веке, когда Италия, которая окружает эти зубчатые стены, распалась на сотни герцогств, была завоевана.Три башни — главный символ Сан-Марино — лучше всего рассматривать снизу, у подножия горы Титан.Евро печатают в Риме и привозят сюда, потому что фабрики своей нет, страна маленькая. Один к одному — тот же евро, только сан-маринский.У этой микроскопической страны много чего своего, несмотря на близость Италии, которая, кстати, Сан-Марино и в блокаду брала — за попытку построить казино и телевидение, спорила за аэропорт. Здесь свои номера на машинах. Паспорта — синего цвета. Как и положено взрослому государству, здесь есть даже своя сборная по футболу. А вот ее легенда, рекордсмен по числу забитых голов за команду — их было восемь в карьере — Энди Сельва. Сейчас он тренирует молодежную сборную. В рейтинге ФИФА Сан-Марино — на 211-м — последнем — месте.- Ты родился в Риме, играл за все итальянские команды серии "А". Но теперь ты здесь, у тебя синий паспорт Ты кем себя ощущаешь?- Я, конечно, больше уже сан-маринец. Но какие -то идеи и у меня больше итальянские, — говорит Сельва.Независимые, непохожие на итальянские законы принимают в Генеральном совете. Депутаты и два капитана-регента — их избирают от двух разных партий всего на 6 месяцев. Вот они торжественно последними появляется во дворце послушать Сергея Лаврова . Должность учредили по образцу консулов Римской Республики и сохранили."Здесь есть такое ощущение, что это люди небольшой страны, но с глубокой историей, которую они берегут. Они берегут свои традиции, свои корни. И они — самостоятельные. То, что они к санкциям не присоединились и по многим вопросам занимают свою собственную позицию, вызывает огромное уважение", — подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.К санкциям не присоединились, а значит, и эмбарго их не касается.Шапочки, бахилы и халат — это минимум того, что потребует от владельцев Россельхознадзора, прежде чем сан-маринская качотта — полумягкий деревенский коровий сыр — придет на наш прилавок."Этот сыр возможно сделать только из молока коров, выращенных на территории Сан-Марино", — сказал Уго Бонифацци — президент кооператива "Молоко Сан-Марино".Требования к коровам не шутка — политика. И все очень серьезно, с сертификацией. Но ради нового рынка здесь уже затеяли реконструкцию — есть возможность расширить производство в четыре раза. Ждут в кооперативе и очередную комиссию из Москвы. Россельхознадзор проверит наличие собственной лаборатории – независимой.Пока сыры молочного комбината Сан-Марино еще только предстоит распробовать, местная ветчина уже давно на наших прилавках. Сырая ветчина, вареная, салями сорта "Милано" – Сан-Марино знает, что нам нравится.Объемы конечно пока скромные — ветчины и колбас до санкций Италия поставляла в Россию на 60 миллионов. Когда все пропало, Сан-Марино "прыгнул" с 200 тысяч евро до 700. Скоро будет миллион. И форм с номерами и эмблемами, в которых варят и выдерживают прошутто, понадобится больше.Отправляем партию в Москву — скоро будет на прилавке. Клеим этикетки: "Произведено в Сан-Марино". На древней земле свободы. Здесь считают, что именно свобода так сильно влияет на вкус.