Журнал National Interest провел сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-35.

Журнал National Interest провел сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-35. Авторы статьи попытались выяснить, кто из президентов России и США более близок к истине, заявляя, что их самолеты — лучшие в мире.Аналитики издания признали, что однозначный ответ на этот вопрос невозможен — самолеты сконструированы для выполнения разных задач. F-35 более незаметен для радаров, но Су-57 более маневрен, имеет большую скорость и дальность полета.В целом, F-35 с помощью своих сенсоров формирует для союзных самолетов картину боя в реальном времени, играя роль диспетчера. Су-57, напротив, предназначен для получение превосходства в воздухе и подавление ВВС противника.Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. F-35 эксплуатируется с 2012 года в трех модификациях для разных видов войск.