У западного побережья Норвегии произошла авария на круизном лайнере Viking Sky — у судна возникли неполадки в двигателе. Капитан подал сигнал бедствия, и на место незамедлительно прибыли спасательные службы. Сейчас они эвакуируют пассажиров. На судне находятся 1,3 тысячи человек.

У западного побережья Норвегии произошла авария на круизном лайнере Viking Sky — у судна возникли неполадки в двигателе. Капитан подал сигнал бедствия, и на место незамедлительно прибыли спасательные службы. Сейчас они эвакуируют пассажиров.Как сообщает ТАСС со ссылкой на норвежскую прессу, на судне находятся 1,3 тысячи человек. В данный момент оно стоит на якоре примерно в пяти километрах от берега. На место происшествия направлены несколько спасательных судов и вертолетов.Спасательные работы осложняются тем, что в районе аварии поднялся сильный ветер. По словам представителя полиции Тура Андре Франка, эвакуация может занять длительное время. Сотрудники правоохранительных органов разбили на суше лагерь по приему эвакуированных.Лайнер Viking Sky следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенном на юго-западе страны.