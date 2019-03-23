Молодая мама Алена
Рапунцель приехала на телестройку в гости. Звезда реалити-шоу Дом-2 жаловалась
жителям Поляны на нелегкую судьбу. Ее маленького сына Богдана прооперировали, а отец
малыша даже не поинтересовался его здоровьем.
Молодая мама Алена
Рапунцель приехала на телестройку в гости. Звезда реалити-шоу "Дом-2" жаловалась
жителям Поляны на нелегкую судьбу. Ее маленького сына Богдана прооперировали, а отец
малыша даже не поинтересовался его здоровьем.
Появившаяся без прически и
макияжа Рапунцель показалась многим зрителями шоу изможденной, издерганной. Судя по всему,
заботы о малыше даются новоиспеченной родительнице нелегко.
Меж тем, ее
экс-возлюбленный Илья Яббаров добавляет Алене проблем. Участник "Дома-2" заявил,
что обижен на мать своего наследника.
В беседе с Мариной
Африкантовой Рапунцель заявила, что до Яббарова ей и дела нет. Сейчас она
жалеет, что во время вынашивания ребенка реагировала на провокации Ильи.
"У меня дома маленький ребенок, неспокойный. Я
и так с этой гребаной беременностью, я честно, так пожалела, что обращала на
что-то внимание", – резко высказалась звезда шоу "Дом-2".
Также Рапунцель сообщила,
что новорожденный Богдан перенес операцию по зондирование слезного канала
. Она сильно перенервничала в момент медицинской
процедуры.
"А вчера у нас была
операция, я ***** чуть не сдохла в больнице пока у меня ребенку делали операцию.
Реально, чуть не сдохла, а сюда приезжаю, мне говорят Яббаров обиделся", – продолжила
жаловаться Алена.
По словам звезды
Илья не интересуется малышом. Он приезжает к Богдану лишь для того, чтобы
сделать совместные фото для соцсетй.
К слову, поклонники "Дома-2"
Алену Рапунцель не жалеют. По словам интернет-обывателей, звезда телестройки сама
виновата в собственных проблемах.
"Слезный канал прочищали. Там в две секунды
все проходит. Прокалывают около глаза нижнее веко и все готово. Больше тучи
нагнала 🤷🏻♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надо было вести себя адекватно чтоб ребенок был спокойный", "С этой ГРЕБЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ? это что она мелет
вообще?", – писали фанаты