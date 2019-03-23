Молодая мама Алена Рапунцель приехала на телестройку в гости. Звезда реалити-шоу Дом-2 жаловалась жителям Поляны на нелегкую судьбу. Ее маленького сына Богдана прооперировали, а отец малыша даже не поинтересовался его здоровьем.

Молодая мама АленаРапунцель приехала на телестройку в гости. Звезда реалити-шоу "Дом-2" жаловаласьжителям Поляны на нелегкую судьбу. Ее маленького сына Богдана прооперировали, а отецмалыша даже не поинтересовался его здоровьем.Появившаяся без прически имакияжа Рапунцель показалась многим зрителями шоу изможденной, издерганной. Судя по всему,заботы о малыше даются новоиспеченной родительнице нелегко.Меж тем, ееэкс-возлюбленный Илья Яббаров добавляет Алене проблем. Участник "Дома-2" заявил,что обижен на мать своего наследника.В беседе с МаринойАфрикантовой Рапунцель заявила, что до Яббарова ей и дела нет. Сейчас онажалеет, что во время вынашивания ребенка реагировала на провокации Ильи."У меня дома маленький ребенок, неспокойный. Яи так с этой гребаной беременностью, я честно, так пожалела, что обращала начто-то внимание", – резко высказалась звезда шоу "Дом-2".Также Рапунцель сообщила,что новорожденный Богдан перенес операцию по зондирование слезного канала. Она сильно перенервничала в момент медицинскойпроцедуры."А вчера у нас былаоперация, я ***** чуть не сдохла в больнице пока у меня ребенку делали операцию.Реально, чуть не сдохла, а сюда приезжаю, мне говорят Яббаров обиделся", – продолжилажаловаться Алена.По словам звездыИлья не интересуется малышом. Он приезжает к Богдану лишь для того, чтобысделать совместные фото для соцсетй.К слову, поклонники "Дома-2"Алену Рапунцель не жалеют. По словам интернет-обывателей, звезда телестройки самавиновата в собственных проблемах."Слезный канал прочищали. Там в две секундывсе проходит. Прокалывают около глаза нижнее веко и все готово. Больше тучинагнала 🤷🏻‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надо было вести себя адекватно чтоб ребенок был спокойный", "С этой ГРЕБЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ? это что она мелетвообще?", – писали фанаты