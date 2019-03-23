Совсем немного остается до премьеры главного музыкального шоу этого сезона. Ну-ка, все вместе! - так называется этот поистине грандиозный вокальный конкурс.

Совсем немного остается до премьеры главного музыкального шоу этого сезона. "Ну-ка, все вместе!" — так называется этот поистине грандиозный вокальный конкурс. Впервые на российском телевидении жюри конкурса состоит из сотни талантливых певцов и артистов. Чтобы разместить их всех, построена целая стена высотой с трехэтажный дом.Задача конкурсанта — так "зажечь" членов жюри, чтобы каждый — именно каждый — вскочил со своего места и начал подпевать и подтанцовывать. Во главе такого рекордного жюри — тот, кто уже завоевал признание сотен тысяч."Это шоу сделано прежде всего для того, чтобы люди, которые будут сидеть у экранов телевизоров, также принимали участие. Песни которые будут звучать в этом шоу, — абсолютно любимые песни всей страной, и их слова всем известны, поэтому это по-настоящему народное шоу", — отметил певец Сергей Лазарев.