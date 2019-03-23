Врачи сделали все, что могли, чтобы спасти Юлию Началову - они старались изо всех сил. Об этом рассказал в вечернем шоу Андрея Малахова Привет, Андрей! на телеканале Россия 1 отец певицы Виктор Началов. Это его первое интервью после смерти Юлии.

Врачи сделали все, что могли, чтобы спасти Юлию Началову — они старались изо всех сил. Об этом рассказал в вечернем шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" отец певицы Виктор Началов. Это его первое интервью после смерти Юлии."К врачам претензий никаких", — говорит Виктор Началов. По его словам, Юлия "немного запустила" воспаление, а запускать такие вещи нельзя. Из-за этого пошел абсцесс, поражение органов.Первую волну заражения крови — сепсиса — Юлия пережила нормально, рассказывает он: "Даже пошло улучшение — мы Богу молились, все церкви объехали". Но пошла вторая волна, и сердце не выдержало.Дочь была смыслом его жизни, рассказал Виктор Началов. Сам музыкант, он забыл про себя и все, что знал, старался вложить в нее. "Где-то годика в полтора — она плохо разговаривала еще, а нотки держала — я с ней занимался: фразочки ей показываю, а она их повторяет, — вспоминает он. — Конечно, я тут понял: Боженька ее поцеловал. И занимался — уже к пяти годам она чисто пела, на гастроли с нами я ее брал"."Будем держаться и бороться", — говорит Виктор Началов. Тем более, есть дочь Юлии Началовой — Вера, которую нужно поднять и воспитать"."У Веры — папа, который с ней постоянно. Она — не брошенный ребенок, у нее все будет нормально, — говорит он. — Мы вокруг нее все давно уже — у Юли где-то гастроли, где-то еще что-то… Недостатка во внимании совершенно нет. Все будет нормально, надеюсь — только было бы здоровье".Меньше чем за неделю до смерти Юлия была в Риме и делилась своими эмоциями от этого города. Но там же она натерла ногу, и эта незначительная, казалось бы, деталь стала началом конца.Нога воспалилась, на коже появились пятна. Артистку госпитализировали, но ослабленный организм не мог справиться с болезнями — органы начали отказывать. Врачи погрузили Юлию в медикаментозную кому, а 16 марта сделали операцию на ноге, но сердце певицы не выдержало, и она скончалась. Причиной смерти стала остановка сердца после сильного абсцесса и заражения крови.Василий Шуров, врач Юлии Началовой, рассказал, что смерть певицы – роковая случайность. Он развеял домыслы журналистов о заболеваниях артистки: у нее не было ни диабета, ни волчанки, глюкоза была в норме, поджелудочная железа – в идеальном состоянии. Она не страдала ни алкогольной, ни наркотической зависимостью. Единственное заболевание, на которое обратил внимание медик, – подагра. По словам Шурова, актриса испытывала сильные боли, пользовалась специальной обувью. К врачам она обращалась только в экстренных случаях, предпочитая терпеть неудобства.Причиной трагедии стал случай. Началова натерла ногу, в рану попала инфекция, началась гангрена, рассказал врач. Затем у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, ее госпитализировали и ввели в искусственную кому. Спустя два дня ее подключили к ИВЛ и сделали операцию на ноге. Однако жизнь певицы спасти не удалось. В четверг, 21 марта, Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.