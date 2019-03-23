В бизнес-центре на московской улице Карьер драка произошла из-за передела собственности. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В бизнес-центре на московской улице Карьер драка произошла из-за передела собственности. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.Уже возбуждено дело по статье "Хулиганство".Ранее сообщалось, что 22 марта в московском бизнес-центре подрались несколько человек. Один из них вытащил травмат и начал стрелять.Мужчине 1972 года рождения прострелил ногу. Был избит 37-летний мужчина, у него ушиб глаза. Пострадавших госпитализировали. Всех участников побоища задержали, передает ТАСС