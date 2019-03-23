Партия Батькивщина опровергла сведения о том, что ее сторонники были задержаны в поселке Подольск Одесской области за подкуп избирателей. В партии эту информацию назвали провокацией и сообщили, что партийные юристы уже готовят иск в суд о защите чести и достоинства.

Партия "Батькивщина" опровергла сведения о том, что ее сторонники были задержаны в поселке Подольск Одесской области за подкуп избирателей. Ранее в субботу, 23 марта, некоторые СМИ сообщили, что полиция задержала в одном из офисов партии несколько человек, у которых была большая сумма наличных, предназначенных якобы для подкупа граждан, чтобы они проголосовали за одного из кандидатов в президенты Украины.В "Батькивщине" эту информацию назвали провокацией. Там пояснили, что факт изъятия крупной суммы денег действительно имел место, но он произошел в одном из отделений "ПриватБанка". А он является государственным и никакого отношения к партийным офисам "Батькивщины" не имеет, пояснили там. Соратники Юлии Тимошенко предположили, что это были, скорее всего, деньги для избирательной сети "Блока Петра Порошенко", и хранил их в государственном банке один из народных депутатов политсилы президента."Данная провокация направлена на дискредитацию политической силы и кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии. Там сообщается также, что юристы объединения уже готовят иск в суд о защите чести и достоинства в связи с этим фактом.Со своей стороны, Служба безопасности Украины заявила в субботу, что заблокировала функционирование схемы подкупа избирателей в Одесской области. По данным генпрокуратуры, речь идет о подкупе в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко.Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта. На этот пост претендуют 39 кандидатов, в том числе Юлия Тимошенко. Однако лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский.