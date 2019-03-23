Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба по окончании текущего сезона намерен сменить клубную прописку. Француз может стать игроком мадридского Реала. Над трансфером стал работать агент игрока Мино Райола.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба по окончании текущего сезона намерен сменить клубную прописку. Француз может стать игроком мадридского "Реала". Над трансфером стал работать агент игрока Мино Райола.Один из лидеров "Манчестера" признался, что игра в "Реале" является его давней мечтой. Кроме того, он выразил желание порабоать под руководством Зинедина Зидана. Однако, как сообщает Чемпионат.Com, ссылающийся на Marca, осуществлению данного перехода могут воспрепятствовать в "Юнайтед", ведь Погба является одним из ключевых игроков "МЮ". Также в его действующем контракте не прописана сумма отступных.Напомним, что французский хавбек выступает за "МанЮнайтед" с 2016 года. За время выступлений в Манчестере он стал обладателем Кубка лиги и Лиги Европы. В текущем сезоне он провел за "красных дьяволов" в чемпионате Англии 27 встреч, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач.