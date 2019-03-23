Лидер партии Батькивщина и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в ЕС и США начали антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения. Однако саму Тимошенко тут же обвинили в подкупе избирателей.

Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в ЕС и США начали антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения.О возможном преследовании действующего президента Тимошенко рассказала на своей странице в Facebook. В числе европейских структур, интересующихся Порошенко, Тимошенко назвала Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) и суд Кипра. Кроме того, по ее словам, против окружения Порошенко начали расследование и в США. Расследование стало итогом многолетней коррупции президента и его окружения и неспособность украинских правоохранителей расследовать подобные дела.Однако вскоре правоохранительные органы могут заинтересовать деятельностью самой Тимошенко. Так, Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала функционирование схемы подкупа избирателей в Одесской области. Ранее генпрокур Украины Юрий Луценко намекнул на своей странице в Facebook, что речь идет о подкупе в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко, назвав ее "кандидатом Ю".Размер подкупа зависел от размера избирательного участка — от двух до трех тысяч гривен (4,7—7 тысяч рублей). Проведены обыски по месту жительства организаторов подкупа избирателей. Кроме денег в квартирах обнаружены списки избирателей с пометками о симпатиях и антипатиях, отчеты о распределении средств между волонтерами и представителями избирательных комиссий. "Черная касса" для подкупа избирателей находилась в режимном помещении Приватбанка в городе Подольск Одесской области.